Siracusa, branco di cani randagi avvistati ad Epipoli: sarebbero gli stessi di Belvedere

Arrivano anche dal quartiere Epipoli le segnalazioni di un branco di cani randagi che si aggira per le strade cittadine con atteggiamento aggressivo, creando grande apprensione. L'ultima in ordine temporale è quella dell'ex consigliere comunale di Siracusa, Alberto Palestro che ieri sera, al rientro a casa, tra villaggio Miano e la Pizzuta, ha dovuto fronteggiare un gruppo di circa 12 cani di media e grande stazza: "Stavano davanti il cancello della villetta all'interno della quale vi sono numerosi gattini che accudiamo insieme ad un cane domestico. Con la mia autovettura prima di aprire il cancello, ho cercato di far disperdere i cani che si sono dileguati oltre il muro di pietra a secco".

Da qui la decisione di inviare una mail circostanziata al comandante dei vigili urbani, Miccoli e all'assessore al ramo, Burti in considerazione anche delle tante segnalazioni fatte sui social rigiuardanti anche l'uccisione di diversi gatti, perché siano adottati i provvedimenti dl caso "nel rispetto degli animali - conclude Palestro - ma anche per la sicurezza degli abitanti della nostra città".