Siracusa, assembramenti fuori dal Verga: si invocano i vigili urbani

Bambini e genitori praticamente in mezzo alla strada in attesa che suoni la campanella dell'inizio delle lezioni.

Questa è una delle conseguenze delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus messa in atto dalle scuole: ragazzi e genitori rigorosamente fuori dai cancelli e per alcune scuole, come il Verga, di via Madre Teresa di Calcutta a Bosco Minniti, significa farli stazionare fin sulla carreggiata.

E' evidente che è a rischio per l'incolumità di tutti anche perché quella è una strada piuttosto trafficata.

A segnalarci la criticità è l'ex consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, a sua volta sollecitato dalle famiglie dei ragazzini che frequentano quel plesso scolastico.

"E' chiaro che le scuole hanno le loro buone e condivisibili ragioni per aver preso questa decisione - dichiara Burgio - ma le famiglie devono essere tutelate e l'unico modo per farlo è quello di inviare agenti della polizia municipale a gestire il traffico in quella mezz'ora in cui davanti ai cancelli della scuola arrivano ragazzi e genitori. E' necessario - conclude - programmare questi interventi per il bene e la tranquillità di tutti".