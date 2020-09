Carlentini, pesce senza tracciabilità in un ristorante: sequestro e sanzione

Durante una serie di controlli sulla filiera del pescato, in un ristorante di Carlentini i militari della Capitaneria di Porto di Augusta hanno sequestrato 30 chili di pescato privo di tracciabilità. Il titolare è stato sanzionato per 1.500 euro. Il prodotto ittico avviato a smaltimento in quanto non giudicato idoneo al consumo umano.

Durante un controllo in mare all'interno del porto di Augusta, è stata rinvenuta, a pelo d’acqua, una rete da pesca di circa 200 metri. L'attrezzo non può essere detenuto da coloro che, sono sprovvisti di licenza. A ciò si aggiunge il fatto che l’attività di pesca in ambito portuale è assolutamente vietata, sia ai pescatori professionisti che ai dilettanti.