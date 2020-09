Siracusa, firmano il contratto i primi 19 stabilizzati dell'Asp

Hanno prestato solenne giuramento alla Repubblica e firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato questa mattina nella sede della Direzione generale dell’Asp di Siracusa, alla presenza del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra e del direttore sanitario Salvatore Madonia, le prime 19 figure professionali precarie di dirigenza medica e non medica e del Comparto che vanno ad incrementare l’organico grazie al processo di stabilizzazione avviato dall’Azienda secondo le legge Madia e le successive modifiche ed integrazioni.

Il direttore generale ha posto l’accento sul significato del rito solenne del giuramento “che richiama ai doveri – ha detto – ai quali dobbiamo adempiere impegnandoci ad agire nei confronti degli ammalati con coscienza, competenza e gentilezza seguendo attraverso l’umanizzazione delle cure un percorso efficace che pone la persona al centro dell’interesse”.

Il processo di stabilizzazione proseguirà con le altre figure professionali, oltre un centinaio tra infermieri professionali, ostetriche, operatori socio sanitari, dirigenza delle branche di Igiene, Geriatria, Chirurgia generale, Radioterapia e Neurologia, dirigenti farmacista, statistico, biologo ed ingegnere per le quali l’azienda ha in corso il completamento delle verifiche dei requisiti di quanti hanno partecipato al bando per la stabilizzazione scaduto il 17 agosto scorso.