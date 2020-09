Noto, al via 4 Puc: impiegheranno 16 percettori di Reddito di Cittadinanza

“Insieme per la solidarietà”, “Insieme per la comunità”, “L’unione fa la forza al Centro Pda” e “Anziani al Centro Anziani”. Sono i nomi dei primi 4 Puc (Progetti Utili alla Collettività) che partiranno nei prossimi giorni al Comune di Noto. Sono stati approvati dal Settore Welfare e vedranno coinvolti 16 percettori di Reddito di Cittadinanza. Nei prossimi giorni saranno approvati e partiranno anche gli altri Puc, riconducibili ad altri settori d’intervento.

“Siamo i primi in provincia - spiega il sindaco Corrado Bonfanti - ad avviare i Puc, riprendendo un iter per cui, come Giunta, avevamo già dato l’ok il 6 marzo, prima dell’inizio della pandemia e del lockdown".