Scoperta una rara varietà di vipera concolor nel territorio di Noto

Primo ritrovamento di un individuo “concolor” di vipera nella Sicilia sud-orientale e per l'esattezza nel territorio di Noto. Si tratta di una infrequente variazione cromatica, il cui significato evolutivo deve essere ancora compreso dagli studiosi ed è oggetto di approfondimento.

Nel team che ha collaborato alla scoperta della rara varietà monocromatica della vipera c'è anche il siracusano Sebastian Colnaghi, 19 anni, noto per il suo impegno a difesa dell’ambiente. Sono stati gli addetti forestali Nunzia Bennardo e Vincenzo Lombardo a fotografare il serpente. L’osservazione è stata in seguito verificata dagli erpetologi Matteo Di Nicola, milanese, e Francesco Faraone, palermitano, che hanno provveduto alla stesura di una nota scientifica pubblicata dalla prestigiosa rivista “Herpetological Review".