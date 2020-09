Priolo, il giovane positivo al covid esce allo scoperto sui social: "Sto bene. Chi è stato in contatto con me faccia il tampone"

Nella tarda serata di ieri la comunicazione del sindaco, Pippo Gianni, sulla pagina social istituzionale del Comune di Priolo che annunciava un nuovo caso covid in paese. “La situazione - aveva rassicurato - è assolutamente sotto controllo".

Questa mattina il diretto interessato D. M. ha deciso di uscire allo scoperto e sul proprio profilo facebook ha comunicato ai suoi concittadini di essere risultato positivo al tampone: "Sono asintomatico e sto bene. Chiunque sia stato a contatto con me negli ultimi giorni è pregato di farsi il tampone o il sierologico".

Un gesto che ha ricevuto tante dichiarazioni di affetto e di condivisione, visto che in poche ore a Priolo tantissime erano le voci che circolavano con la paura di poter essere entrati in contatto con la persona risultata positiva.