Noto, integrazione a 34 ore settimanali per 89 dipendenti comunali

Passano dal part time a quasi tempo pieno 89 lavoratori del Comune di Noto, che si vedranno aumentate fino a 34 le ore di servizio settimanali.

Lo annuncia il sindaco Corrado Bonfanti dopo che ieri mattina la Giunta comunale ha deliberato un apposito indirizzo politico.

Nel dettaglio, 30 dipendenti di categoria B passeranno da 24 a 34 ore, 30 dipendenti di categoria C passeranno da 21 a 34 ore, 15 dipendenti di categoria C passeranno da 24 ore a 34, 10 dipendenti di categoria C passeranno da 26 a 34 ore e 4 dipendenti di categoria D passeranno da 18 a 34 ore.

Ne dà l'annuncio il sindaco, Corrado Bonfanti: “Questa integrazione oraria - commenta il primo cittadino - si trasforma anche in un aumento di stipendio ed una migliore prospettiva pensionistica, permetterà alla macchina burocratica comunale di attutire al meglio le tante uscite dovute alla famosa “quota 100”. La graduatoria, che premierà per quest’anno i più meritevoli, rimarrà aperta - conclude - per assorbire il resto degli aventi diritto negli anni successivi”.