Siracusa, tentato furto di una bici elettrica: 2 arresti

Si introducono all'interno di un cortile condominiale di via San Sebastiano, per portare via una bicicletta elettrica, ma vengono bloccati e arrestati dalla polizia.

In manette sono finiti Giuseppe Mauro, 33 anni e Sebastiano Tiné di 37 anni, con precedenti specifici.

Ai due uomini sono stati concessi gli arresti domiciliari.