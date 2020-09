Augusta, controllo del territorio: sanzioni per circa 3.000 euro

Servizi di controllo del territorio messi in atto dai Carabinieri nel territorio di Augusta nei luoghi di ritrovo dei giovani, al fine di evitare assembramenti e lungo le principali arterie stradali cittadine ed extraurbane.

Sono stati controllati 14 esercizi commerciali, 312 persone e 183 veicoli, eseguendo 16 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Rilevate diverse violazioni al codice della strada: 5 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 2 per mancanza di copertura assicurativa

e 2 per guida di motocicli senza l’uso del casco protettivo.

Elevate sanzioni per circa 3.000,00 euro con il ritiro di 4 documenti di circolazione e la sottrazione di 40 punti patente.

Due persone, un 37enne e un 22enne, sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti.