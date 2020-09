Nasce un nuovo giorno a Calamosche dopo lo sbarco di un gruppo di migranti: il nuovo scatto di Dario Giannobile

Un nuovo magico scatto di Dario Giannobile, l'ingegnere chimico siracusano con l’hobby dell’astrofotografia. In questa foto Giannobile coglie in un attimo i primi istanti del sorgere dell'alba davanti la spiaggia di Calamosche, a Vendicari, dove solo il giorno prima era arrivato un gruppo di migranti, la cui imbarcazione racchiude il dramma passato e presente di uomini in fuga.

Questa la descrizione fornita dall'autore: "La notte sta per terminare e già i primi bagliori dell'alba iniziano a rischiarare l'orizzonte illuminandolo di una suadente colorazione magenta. E' un momento magico in cui l'intero cielo e i sui astri si combinano per creare una atmosfera da sogno che sembra avvolgere e quasi addolcire il racconto delle vicissitudini vissute da un gruppo di migranti che il giorno prima erano sbarcati sulla spiaggia di Cala Mosche presso la riserva di Vendicari abbandonandone la barca a vela. Ma in cosa consiste la magia di questo cielo?

Sicuramente si potrebbe dire la via lattea invernale con le sue costellazioni più belle tra cui emerge sicuramente quella di Orione con le sue nebulose magenta. In basso, l'albero della barca sembra indicarci la stella più brillante del firmamento: Sirio. Ma la via lattea non è l'unico elemento di interesse nel cielo. Al centro brilla la luce zodiacale! Essa è dovuta alla diffusione della luce solare specialmente in vicinanza degli equinozi e poco dopo il tramonto o prima dell'alba. La luce viene diffusa da parte di elettroni e particelle solide minutissime distribuite nello spazio interplanetario all'interno dell’orbita terrestre, con una concentrazione maggiore sul piano dell’eclittica. Non è un caso che il pianeta Venere si trova immerso nella luce zodiacale dal momento che entrambi possono essere visti in corrispondenza dell'eclittica. E non è neanche un caso che la luce zodiacale sia allineata al sole come è possibile vedere dai primi raggi dell'alba che emergono proprio in corrispondenza di essa. Spero che vi lasciate trasportare come me da questa meraviglia del cielo che rischiamo di perdere a causa dell'eccessiva illuminazione notturna".