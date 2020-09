Un caso covid a Priolo, il sindaco Gianni: Situazione sotto controllo"

Un nuovo caso di Covid a Priolo Gargallo.

A darne comunicazione ufficiale è il sindaco Pippo Gianni, che utilizza il canale social ufficlae del Comune per informare i suoi concittadini.

"Il soggetto in questione - si legge - è asintomatico e non si trova pertanto ricoverato in ospedale. Tutti i contatti nelle prossime ore saranno sottoposti a tampone.

“La situazione - rassicura - è assolutamente sotto controllo".

Non manca poi l'Invito rivolto a tutta la popolazione a rispettare le misure di prevenzione, facendo riferimento all’utilizzo della mascherina nei luoghi in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale e all'igienizzazione frequente delle mani.