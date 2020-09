Siracusa, investita da uno scooter 6 giorni fa: 67enne muore in ospedale

E' morta dopo 6 giorni la 67enne di Siracusa che giovedì scorso, 17 settembre, è stata investita da uno scooter mentre stava attraversando via Piazza Armerina, a Siracusa.

Maria Trombatore, questa il suo nome, era rovinata sull'asfalto e le sua condizioni erano apparse immediatamente serie ai sanitari del 118, intervenuti sul posto.

Oggi pomeriggio è sopraggiunto il decesso all'ospedale di Siracusa.

Nella stessa giornata del 17 settembre, ma di mattina, in un altro incidente, in via Cannizzo, un altro pedone era stato travolto da una moto: Sebastiano Moncada, 74 anni era deceduto praticamente sul colpo.