Coronavirus, 2 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 89

Sono due i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In Sicilia sono 89, 9 dei quali sono ospiti della comunità di Biagio Conte a Palermo e uno è un migrante che si trova nell'hotspot di Lampedusa. Nell'Isola si registrano anche 3 decessi.

Questo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute che riporta anche 230 pazienti ricoverati con sintomi, altri 16 in terapia intensiva, 2.166 in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali sono 2.412.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province: oltre ai 2 di Siracusa, 15 sono a Trapani, 62 a Palermo, 9 a Ragusa, 3 a Caltanissetta, 1 ciscuno a Enna e Messina e 16 a Catania.