Ddl per l’istituzione del Registro regionale dei comuni con prodotti De. Co.

Un’audizione in commissione Attività produttive su sicurezza e tutela dei prodotti e delle produzioni tipiche.

L’ha richiesta il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, per risolvere i problemi di contraffazione, danneggiano diversi prodotti siciliani, tra cui la Mandorla di Avola. Non è più rinviabile un’azione incisiva che, a livello regionale, tuteli, valorizzi e promuova tali eccellenze

Ho preparato un Disegno di legge - anticipa Rossana Cannata - per l’istituzione del Registro regionale dei comuni con prodotti De. Co., Denominazione comunale".