Gestione rifiuti: si riunisce il Comitato Differenziata Siracusa

Avviare un serio e proficuo confronto sulla gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata a Siracusa: questo l'invito che Salvatore Russo, presidente del Comitato Differenziata Siracusa, rivolge alla cittadinanza. L’iniziativa, promossa dal Comitato Differenziata Siracusa, composto da: Laboratorio Verde – Fare Ambiente Siracusa; Associazione Plemmirio Blu; Associazione Plemmyrion; Associazione Rifiuti Zero; Gruppo Mamme Siracusa; Associazione Alternativa Libera Siracusa; Associazione Rangers Onlus e Legambiente, è in programma domani, giovedì 24 settembre, dalle 14 alle 16 nel salone dell'Urban Center. “Sarà l’occasione - spiega Russo – per avviare il primo di una serie di incontri durante i quali affrontare i diversi aspetti, criticità e punti di forza, legati alla gestione del servizio rifiuti a Siracusa. Lo faremo attraverso il punto di vista di cittadini e cittadine ma anche di associazioni e realtà che operano sul territorio".