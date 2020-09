Siracusa, nuovo ospedale: firmato il decreto di nomina del commissario straordinario

E' stato firmato ieri pomeriggio il decreto di nomina del commissario straordinario per la costruzione dell'ospedale di Siracusa.

A renderlo noto sono i parlamentari del M5S, Ficara, Scerra, Zito. Ieri Paolo Ficara aveva avuto un incontro a Palazzo Chigi, al termine del quale ha avuto la conferma della nomina.

"Dopo i passaggi tecnico-contabili, arriverà la pubblicazione in Gazzetta", sintetizza il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera. Il nuovo Commissario dovrà poter contare su di una struttura capace di assicurare il necessario sostegno tecnico, legale e contabile per le varie incombenze. La Presidenza del Consiglio ci ha assicurato il supporto richiesto. Confidiamo - concludono i 3 esponenti del M5S - che si possa avviare in tempi celeri l'iter che deve condurre alla costruzione dell’ospedale Dea di secondo livello. La struttura commissariale sarà attiva nelle prossime settimane".