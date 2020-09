Siracusa, bando asili nido comunali: le cooperative ricorrono al Cga

Hanno deciso di ricorrere al Cga le cooperative che hanno presentato ricorso contro il bando di affidamento del servizio degli asili nido comunali.

In primo grado il Tar di Catania non ha ritenuto ammissibile il ricorso, da qui la decisione di sottoporre la questione al consiglio di giustizia amministrativa.

"Le motivazioni addotte dal Tar - si legge in una nota di Confcooperative - sono ritenute dai legali Pierpaolo Lucifora e Sandro Giacobbe non condivisibili. Il giudice in primo grado non è entrato nel merito dei motivi di ricorso, limitandosi ad esaminare il solo aspetto formale della pubblicazione degli atti di gara. Sarà il Cga - prosegue la nota - ad esaminare quanto lamentato dalle cooperative ricorrenti. Intanto, si è in attesa della fissazione della Camera di Consiglio per decidere sulla sospensione della sentenza di primo grado. L'apertura degli asili nido comunali - conclude Confcooperative - non è al momento in alcun modo compromessa e la loro mancata riapertura allo stato attuale non riguarda il ricorso