Pachino, pubblica sui social foto intime di due ex: indagato 43enne

Avviso di conclusione indagini a carico di un 43enne di Pachino, indagato per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn), tentata violenza privata e sostituzione di persona, ai danni di due donne residenti nella provincia di Ragusa.

Il provvedimento, notificato ieri ed emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, arriva al termine di una delicata attività investigativa condotta dagli investigatori del Commissariato di Pachino a seguito della denuncia sporta dalle vittime che, in tempi diversi, hanno avuto una relazione sentimentale con l'uomo.

Dopo la fine dei due rapporti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne avrebbe tentato di riallacciare i rapporti con le due donne, minacciandole di diffondere le foto e i video in suo possesso che le ritraevano in atteggiamenti intimi.

In entrambi i casi, non riuscendo nel suo intento, per vendetta l'uomo avrebbe creato un profilo falso sui social attraverso il quale avrebbe inviato agli amici delle donne le immagini.