Carlentini, scoperta piantagione di marijuana: 2 denunciati

Due persone denunciate a Carlentini per produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Questo è il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Augusta unitamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

I militari dell'Arma hanno scoperto, all’interno di un agrumeto di circa 4.000 metri quadrati, in contrada Santuzzi, una piantagione di cannabis indica. Ben occultate dalla vegetazione, sono state rinvenute circa 500 piante, tutte in fioritura avanzata, dell’altezza circa di 2 metri, con sistema di irrigazione a goccia, temporizzatore elettrico e materiale per l’essiccamento all’interno di piccole serre.

L’intera piantagione è stata estirpata e alcuni campioni sono stati inviati ai laboratori del Lass di Catania, per stabilirne la qualità e la quantità del principio attivo.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la coltivazione è risultata essere riconducibile a due uomini di 38 e 31 anni , che l'avevano impiantata nel terreno incolto e non curato dal reale proprietario, residente altrove.