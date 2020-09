Siracusa, lavori su via Necropoli del Fusco: cambia la mobilità

Al via la prossima settimana i lavori della Siam lungo via Necropoli del Fusco per risolvere alcuni problemi di ordine igienico-sanitario.

Dalle 7 di lunedì 28 settembre alle 18 di venerdì 16 ottobre cambierà pertanto la circolazione veicolare: divieto di transito e di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati in vicolo al viale Paolo Orsi; chiusura parziale della rotatoria Columba- Ermocrate, con deviazione dei veicoli provenienti da viale Ermocrate (lato Stazione), con uscita a sinistra della rotatoria Columba-Ermocrate; e la deviazione dei veicoli provenienti da via Columba, con uscita a sinistra della rotatoria Columba–Ermocrate, con obbligo di dare precedenza.

I veicoli provenienti da via Necropoli del Fusco, giunti in corrispondenza della rotatoria Columba–Ermocrate, saranno obbligati a proseguire per via Columba.