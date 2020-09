Siracusa, incidente alla Pizzuta: 15enne in prognosi riservata trasferito a Villa Sofia a Palermo

Fratture varie e un serio trauma cranico: queste le conseguenze riportate dal 15enne che, ieri sera a bordo del suo scooter, è stato coinvolto di un brutto incidente in via Pippo Fava, alla Pizzuta.

Il ragazzino, per il quale i medici si sono riservata la prognosi, è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia a Palermo.

Ieri sera, poco dopo le 22 l'impatto violento, quasi un frontale, con una Fiat 500.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.