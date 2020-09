Coronavirus, arrivati anche all'Asp di Siracusa i tamponi rapidi: si organizza la distribuzione. VIDEO

In via di distribuzione alle Asp siciliane il primo carico di tamponi rapidi per avere una diagnosi veloce sull'eventuale positività al Coronavirus.

I kit sono stati presi in consegna anche dal Dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria siracusana che adesso provvederà a distribuirli a tutta la provincia secondo i criteri stabiliti dalla Regione. Scuole, forze di polizia, carceri sono i soggetti in questo momento individuati dal decreto.

L'obiettivo è quello di allargare la platea dei destinatari sulla scorta del numero di tamponi rapidi che saranno assegnati.

Rimane comunque sempre valido l'invito rivolto dalle autorità sanitarie ai cittadini al rispetto delle regole indicate per contrastare la diffusione del virus: utilizzo delle mascherine, distanziamento e igienizzazione frequente delle mani.