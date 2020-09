Lentini, incidente sulla SS 114: un uomo estratto dalle lamiere

Incidente stradale ieri sera, intorno alle 21,30 sulla SS 114, all'altezza del bivio per Lentini.

Due auto sono finite fuori strada. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco per estrarre da una delle due auto un uomo, poi affidato ai sanitari del 118. I pompieri hanno poi messo in sicurezza entrambi i veicoli scollegando i cavi della batteria.