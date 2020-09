Siracusa, violento scontro auto-moto alla Pizzuta: ferito il giovane centauro

E' stato quasi uno scontro frontale quello che si è verificato poco dopo le 22 tra una Fiat 500 e una moto in via Pippo Fava, nel quartiere della Pizzuta, a Siracusa.

Ad avere la peggio il ragazzo alla guida dello scooter, un giovane tra i 15 e i 16 anni, che, pare, abbia riportato una serie di fratture.

Sul posto il 118, che ha provveduto a trasportare il ragazzo in ospedale, e i vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.