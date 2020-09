Ritrovata dai Carabinieri di Noto Rosetta Mincella: sta bene

E' stata ritrovata dai Carabinieri di Noto Rosetta Mincella la 33enne di Siracusa, che aveva fatto perdere le proprie tracce da sabato scorso.

La donna aveva portato via un borsone con i suoi effetti personali ed era andata via di casa.

I familiari aveva segnalato il suo allontanamento in Questura ed erano state avviate le ricerche. Questa sera è stata rintracciata e i familiari che avevano da subito lanciato un appello sui social, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Rosetta Mincella sta bene. I militari dell'Arma stanno adesso completando ilo lavoro investigativo per comprendere le ragioni dell'allontanamento.