Canicattini Bagni, pronto al debutto il nuovo campo di calcio in erba sintetica

Lo storico campo di calcio in terra battuta del Comune di Canicattini Bagni, realizzato intorno agli ’30, si veste di nuovo con un manto in erba sintetica.

L'esordio domenica prossima 27 settembre nel Campionato di Promozione con i padroni di casa della Polisportiva Città di Canicattini, impegnati nella seconda di calendario contro il Don Bosco 2000.

L'intervento è stato realizzato grazie al finanziamento di 1.282.319,21 euro, attraverso i fondi del Programma FSC 2014/2020 “Patto per la Sicilia”.

L’attuale amministrazione del Sindaco Marilena Miceli con l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Edilizia sportiva, Pietro Savarino, ha seguito tutto l’iter procedurale sino all’emanazione del decreto di finanziamento e alla messa a gara dei lavori iniziati lo scorso anno e realizzati dalla R.T.I. Kaya Scavi srl di Priolo e dai F.lli Anastasi srl di Villafranca Tirrena.

Oltre al terreno di gioco in manto erboso sintetico, sono stati realizzati nuovi e moderni spogliatoi e servizi, la recinzione perimetrale, le vie d’accesso e uscita del vecchio impianto di via Solferino, mentre attraverso due cantieri di lavoro finanziati dalla Regione pronti per l’espletamento, occupando circa 40 persone, verranno sistemate le tribune, e con altri fondi incrementati gli spalti con strutture modulari e realizzato un moderno impianto di illuminazione con fotovoltaico.

«La soddisfazione e l’emozione è grande – afferma il sindaco Marilena Miceli – crediamo fortemente nel valore educativo e formativo dell’attività sportiva, tanto da mettere gratuitamente a disposizione gli impianti sportivi della città per le associazioni e quanti si occupano di sport".