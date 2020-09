Gran Bretagna, coprifuoco alle 22 per pub e ristoranti

Nuove misure restrittive nel Regno Unito a causa del coronavirus.

Le ha presentate alla Camera dei Comuni il premier Johnson. L'emergenza Covid è nuovamente in ascesa, ma "non è in alcun modo un nuovo lockdown",ha detto. I ricoveri sono raddoppiati, l'allerta è salita a livello 4 e la prospettiva di una seconda ondata è "reale",sulla scia di "Francia, Spagna e altri Paesi. Chi può stia a casa, è tempo di agire".

Coprifuoco alle 22, da giovedì, per pub, bar,ristoranti.Obbligo di mascherina, 6 persone al massimo nella bolla sociale, ancora niente pubblico per lo sport.