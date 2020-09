Lentini, completata la Breast Unit dell'Asp: la presentazione VIDEO

La Breast Unit dell'Asp di Siracusa è ormai una realtà consolidata e domenica prossima sarà formalmente presentata domenica prossima attraverso una manifestazione pubblica, organizzata in collaborazione con l’associazione Z3 Fan Club, i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte e la sezione provinciale Andos, che prevede anche una sfilata di auto d’epoca nelle piazze di Lentini, Carlentini e Francofonte.

La Breast Unit è una rete multidisciplinare per il trattamento del tumore della mammella con sede all’ospedale di Lentini, istituita con decreto assessoriale del 20 gennaio scorso.

"Da tempo questa Unità operativa è attiva - ha evidenziato il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra - ma oggi trova il proprio completamento organizzativo di tutte le metodiche diagnostiche, di personale, delle specialità necessarie per evitare che le donne siano costrette a recarsi in altre province anche per compiere un solo atto diagnostico. Il fine che ci si propone - ha aggiunto - è rendere completo l’intero percorso all’interno della provincia di Siracusa. La manifestazione di domenica ha come scopo pubblicizzare l’esistenza della Breast unit, delle sue finalità e del suo funzionamento a quanti non essendone a conoscenza sono portati a recarsi fuori provincia con comprensibili disagi e gravi costi sia in termini economici che sociali”.

“E’ un fiore all’occhiello della nostra azienda – ha detto il direttore sanitario Salvatore Madonia - frutto dell’impegno del direttore della Chirurgia e di tutte le Unità operative coinvolte e dell’assessore Razza che ha dato il valore aggiunto perché questa eccellenza si potesse concretizzare tra le quindici realtà della Rete regionale”.

La manifestazione, nell’ambito della promozione delle campagne di screening e di diagnosi precoce del tumore della mammella, avrà inizio alle 8 dall’ospedale di Lentini dove giungeranno una ventina di equipaggiamenti con BMW Z3. Le donne degli equipaggiamenti, in foulard rosa simbolo della prevenzione del tumore al seno, avranno la possibilità di sottoporsi a visita senologica e ad ecografia nell’ambulatorio della Breast Unit, per l’occasione approntato in un’area dedicata all’ingresso del nosocomio.

Dopo la visita, gli equipaggiamenti sfileranno per i comuni di Francofonte, Carlentini e Lentini, con una breve sosta nelle piazze principali dove sono state allestite postazioni con la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione del tumore al seno.