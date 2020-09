Priolo, incendio d'auto nella notte: una Polo distrutta dal fuoco

E' andata totalmente distrutta dal fuoco un'auto questa notte a Priolo.

L'allarme è scattato poco dopo l'1,30 in via Amerigo Vespucci: le fiamme sono divampate su una Wolkswagen Polo di proprietà di una donna.

Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri. Non sono stati trovati elementi riconducibili ad un'origine dolosa del rogo.