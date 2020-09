Siracusa, incidente in viale Epipoli: auto si ribalta e finisce fuori strada

Ha perso il controllo dell'auto, mentre procedeva in viale Epipoli. Forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia non ha consentito al conducente della Panda di riprendere la direzione ed è finito fuori strada, dopo essersi ribaltato.

Sul posto i vigili del fuoco e i vigili urbani, che con un carro attrezzi hanno provveduto a recuperare il mezzo.

Nessuna conseguenza di rilievo per il conducente della vettura.