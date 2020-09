Palazzolo Acreide, i Santoni candidati a Luoghi del cuore Fai 2020

Il Comitato Mib Mediblei per Cibele candida i Santoni di Palazzolo Acreide ai Luoghi del cuore Fai 2020, la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal Fai in collaborazione con Banca Intesa Sanpaolo. Si tratta del più grande progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del patrimonio nazionale, che permette ai cittadini di segnalare attraverso un censimento biennale, i luoghi che meritano tutela e valorizzazione.

Il santuario rupestre dedicato alla dea Cibele, conosciuto con il nome di Santoni, richiama da secoli, numerosi visitatori.

“Supportiamo la candidatura dei Santoni ai luoghi del Cuore Fai - afferma il comitato - perché crediamo che la valorizzazione di questo luogo possa concorrere a meglio far conoscere il territorio di Palazzolo Acreide e a diventare, vista la sua unicità, un importante volano economico e culturale per la popolazione residente. Al lavoro di tutela e valorizzazione della Sovrintendenza e del Parco Archeologico, crediamo vadano affiancate politiche di valorizzazione comunitaria, per rafforzare l’impegno delle istituzioni e lavorare di concerto. Questo luogo custodisce un’importante chiave di lettura per la storia del territorio e perderlo equivarrebbe a privare la comunità di una grande fetta del suo passato e, al contempo, del suo futuro”.