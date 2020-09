Palazzolo, a 107 anni chiede di votare: nonna Vincenza e la democrazia

Ha 107 anni Vincenza Mallo, originaria di Buscemi, ma residente a Palazzolo Acreide e che, nonostante l'età non ha voluto rinunciare a dire la sua sul referendum costituzionale, chiedendo di poter partecipare al voto seppur da casa.

A segnalarlo è il vicesindaco di Palazzolo, Maurizio Aiello, che sui social racconta in breve, ma con grande soddisfazione la determinazione della signora: "Nella sezione 9 alle 11 ha dato il suo contributo alla democrazia. A 107 anni un contributo per il "futuro dei giovani" che non devono mai smettere di sperare".