Siracusa, saggio finale degli allievi del terzo anno sui "Dialoghi con Leucò" di Pavese

Si sono cimentati sui "Dialoghi con Leucò" di Cesare Pavese per la regia di Emiliano Bronzino gli allievi del terzo anno della scuola di teatro della Fondazione Inda per completare il percorso di studi all’interno dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico.

Il saggio di fine triennio si è tenuto sabato 19 e domenica 20 settembre nel cortile dell’ex convento di San Francesco d’Assisi.

I giovani attori e le giovani attrici protagonisti sono stati: Beatrice Barone, Priscilla Bavieri, Irene Cangemi, Serena Carignola, Ambra Denaro, Andrea Di Falco, Alessio Iwasa, Irene Jona, Giorgina Kezich, Davide Raffaello Lauro, Valentina Lo Manto, Gabriele Manfredi, Sveva Mariani, Irene Mori, Nicola Morucci, Andrea Pacelli, Andrea Palermo, Arianna Pastena, Daniel Pistoni, Daniela Quaranta, Gabriele Rametta, Vito Sisto e Francesca Vignali.

Al termine Manuel Giliberti e Paolo Giansiracusa, consiglieri d’amministrazione della Fondazione Inda, e Fabio Granata, assessore alle Politiche culturali del Comune di Siracusa, hanno consegnato i diplomi agli allievi.

Aperte, intanto, le iscrizioni per il nuovo corso triennale di formazione professionale dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico. Le domande di partecipazione alle selezioni, che si terranno sia a Siracusa che a Roma, potranno essere inviate entro mercoledì 14 ottobre.