Siracusa, blitz nella piazza di spaccio di via Italia 103: sequestrate circa 100 dosi

Non si allenta la morsa dei controlli delle forze dell'ordine sulle piazze di spaccio di Siracusa.

Ieri notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa sono intervenuti in via Italia 103, nota piazza di spaccio del capoluogo, e hanno sequestrato, in una palazzina, circa 100 dosi di stupefacente pronte per la vendita.

Si tratta di 72 dosi di hashish, del peso complessivo di circa 40 grammi, 24 dosi di marijuana per altri 13 grammi, una dose di cocaina e circa 20 euro in contanti. Lo stupefacente, nella vendita al dettaglio, avrebbe fruttato qualche migliaia di euro.