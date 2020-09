Discarica di Contrada Scalpello, il "No" dei sindaci di Lentini, Carlentini e Francofonte alla Sicula Trasporti

Un ulteriore passo avanti nella mobilitazione contro il progetto di realizzazione di una nuova discarica in contrada Scalpello, nel Lentinese.

Il 15 settembre scorso associazioni, semplici cittadini, istituzioni si erano ritrovati sul posto per manifestare senza esitazioni il proprio dissenso al progetto di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi in territorio già segnato dalla presenza di altri impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti.

A distanza di 3 giorni, venerdì 18 settembre, i sindaci dei Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, rispettivamente Saverio Bosco, Giuseppe Stefio e Daniele Nunzio Lentini, si sono recati a Catania per incontrare gli amministratori giudiziari di Sicula Trasporti: a loro è stato ufficialmente comunicato il "No" delle rispettive comunità riguardo il progetto di realizzazione della nuova discarica.

"Adesso - aggiunge il sindaco di Lentini, Bosco - attendiamo la convocazione della Regione per motivare e reiterare il dissenso delle comunità di Lentini, Carlentini e Francofonte contro l’assurda strategia di far diventare il nostro territorio, una mega discarica".