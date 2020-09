Referendum, seggi chiusi: alle 23 a Siracusa affluenza al 24,85%

Seggi chiusi per il primo giorno di voto per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Alle 23, in occasione dell'ultima rilevazione a Siracusa ha votato il 24,85% degli aventi diritto. Il dato di affluenza provinciale è stato del 25,66%.

Questi i dati negli altri 20 Comuni del territorio provinciale: Augusta 32,26; Avola 22,83; Buccheri 28,65; Buscemi 36,63; Canicattini Bagni 27,64; Carlentini 28,62; Cassaro 37,64; Ferla 28,25; Floridia 30,21; Francofonte 25,16; Lentini 23,43; Melilli 28,27; Noto 20,31; Pachino 17,38; Palazzolo Acreide 28,35; Portopalo 14,23; Priolo Gargallo 30,37; Rosolini 22,96; Solarino 26,45; Sortino 34,71.

Il Comune in cui l'affluenza è stata più alta oggi è Cassaro con il 37,64% degli elettori che hanno espresso il loro voto; quello in cui invece meno elettori hanno votato è stato Portopalo con il 14,23%.