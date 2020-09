Referendum, affluenza alle urne: alle 12 in provincia di Siracusa è al 7,16%

Bassa, come era nelle previsioni della vigilia, l'affluenza alle urne per il referendum costituzionale che propone una modifica della composizione del Parlamento. In provincia di Siracusa, alla prima rilevazione delle 12 è andato a votare il 7,16 degli aventi diritto. A Siracusa capoluogo il 7,66%: hanno votato 7281 elettori su un totale di 95.106.

Questi i dati rilevati negli altri Comuni:

Augusta 10,90; Avola, 5,40; Buccheri 4,28; Buscemi 6,44; Canicattini Bagni 7,29; Carlentini 7,67; Cassaro 6,53; Ferla 3,64; Floridia 8,37; Francofonte 5,40; Lentini 7,18; Melilli 7,77; Noto 5,61; Pachino 3,87; Palazzolo Acreide 7,18; Portopalo 3,05; Priolo Gargallo 8,55; Rosolini 4,98; Solarino 6,67; Sortino 7,94.

Un solo Comune è andato a doppia cifra: è quello di Augusta (10,90), quello in cui si è votato di meno è, al momento, Portopalo (3,05).

I seggi saranno aperti oggi fino alle 23; domani, lunedì 21 dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi partirà l'operazione di scrutinio.