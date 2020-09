Priolo, "Sport per tutti": istanze fino al 30 ottobre

Potranno essere presentate entro il 30 ottobre prossimo le istanze per richiedere il beneficio economico destinato alle famiglie che versano in condizioni di disagio economico, con minori di età compresa tra i 4 e i 18 anni non compiuti, per permettere loro di frequentare un’attività sportiva.

“Tutti i bambini - ha commentato il sindaco Pippo Gianni hanno diritto allo svago, al tempo libero e alla pratica di un’attività sportiva, utile nella socializzazione, nella maturazione della personalità, per prevenire disturbi della condotta e l’obesità”.

“Abbiamo anticipato anche lo Stato - ha sottolineato il presidente del consiglio comunale, Alessandro Biamonte - quando la politica dialoga riesce a dare risposte concrete. L’obiettivo è di promuovere, attraverso la pratica sportiva, uno stile di vita sano tra tutte le fasce della popolazione, supportando al contempo le associazioni e le società sportive”.

A seguire l’iter per l’attuazione del progetto l’assessore alle Politiche Sociali Diego Giarratana: “Lo sport - ha detto Giarratana - è fondamentale per i bambini in fase di crescita e nell’età adolescenziale, sia fisicamente sia psicologicamente. Con questa iniziativa anche le famiglie che non hanno possibilità economica potranno far praticare sport ai loro figli”.

Il contributo, che ammonta a 25 euro mensili fino ad un massimo di 8 mensilità, potrà essere richiesto dalle famiglie la cui attestazione Isee non sia superiore al minimo vitale, con almeno un anno di residenza nel Comune di Priolo Gargallo. L’istanza potrà essere scaricata dal sito del Comune di Priolo Gargallo.