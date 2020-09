Siracusa, tavolo permanente per la rigenerazione della Borgata: mercoledì l'insediamento

"Rigenerazione culturale, urbana e sociale della Borgata: oltre Caravaggio ma valorizzandone la straordinaria opportunità che determina”.

Così l'assessore ai Beni e attività culturali del Comune di Siracusa, Fabio Granata, annuncia una serie di iniziative da portate avanti in collaborazione con la Soprintendenza, Il Comitato spontaneo dei residenti, le associazioni e chiunque voglia dare un contributo attivo.

“Con il sindaco Francesco Italia e la soprintendente Donatella Aprile insediamo un tavolo di proposta e lavoro permanente. Mercoledì sarà la sede della Pro Loco a ospitare l’istituendo Tavolo - anticipa Granata - e già nel prossimo fine settimana sono programmati concerti e spettacoli teatrali.

La stessa Pro Loco con l’amministrazione comunale intanto stanno lavorando a un progetto di crownfounding per la pavimentazione dello spazio antistante la Chiesa e il Sepolcro, mentre la Soprintendenza ha già pronto il progetto di piena sicurezza per il ritorno del Capolavoro e altre realtà lavorano a una importante mostra su Santa Lucia che potrebbe svolgersi al Sepolcro.

Andiamo oltre le recenti polemiche - esorta infine Granata - e costruiamo tutti insieme la rigenerazione del Borgo Santa Lucia”