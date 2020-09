Floridia, veglia di preghiera per l'inizio dell'anno scolastico

Una veglia di preghiera, chiedendo la benedizione del Signore per l'inizio dell'anno scolastico. Si terrà in chiesa madre a Floridia il 23 settembre alle 20: l'iniziativa è stata decisa di comune accordo dai dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi, Mario Bonanno, Salvo Cantone e Giorgio Agnellino, e del liceo “Leonardo da Vinci” Marcello Pisani.

“L'inizio di un nuovo anno scolastico – sottolinea Don Alessandro Genovese arciprete della Chiesa Madre - è sempre un momento di trepidazione per i nostri ragazzi e custodisce il fascino dell'attesa. Quest'anno, però, sembra un po' tutto più complicato. L'incertezza dell'epidemia sembra spegnere la speranza. Dinanzi a questa situazione la sapienza dei nostri padri ci ricorda che per iniziare bene ogni cosa bisogna affidarsi alla benedizione del Signore, che è aiuto, forza, protezione e incoraggiamento.”

Da qui l'appuntamento di preghiera insieme alle famiglie scolastiche di Floridia.