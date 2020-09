Da oggi stadi aperti in serie A: 1.000 spettatori per ogni partita

Via libera dal governo alla riapertura degli stadi della serie A: da oggi potranno entrare mille spettatori.

La decisione è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni.

La Juventus ha annunciato che domani allo Stadio saranno presenti mille spettatori "invitati".

Da oggi al 7 ottobre si lavorerà per trovare un piano condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo Dpcm, anche in base alle valutazioni di Ministero della Salute e Cts della curva epidemiologica, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.

il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sollecitato il medesimo provvedimento anche per la serie B e C, il cui avvio è previsto per il prossimo fine settimana.