Noto, deve scontare 3 anni e 5 mesi: finisce ai domiciliari

Deve scontare 3 anni e 5 mesi di reclusione per estorsione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2012 ed il 2017 a Bologna, Cremona e Pomezia.

Si tratta di Paolo Mirabile, 29 anni, di Noto, arrestato dai Carabinieri in ottemperanza ad ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Velletri.

All'uomo è stata concessa lo sconto della pena in regime di detenzione domiciliare.