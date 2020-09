Floridia, violazione di sigilli: denuncia per responsabile di caseificio

Denunciato per violazione di sigilli il legale rappresentante di un caseificio di Floridia.

Il 30 luglio scorso i Carabinieri del Reparto Agroalimentare di Messina, con i colleghi della Tenenza, avevano riscontrato nell'attività la presenza di 26 chili circa di formaggi privi di tracciabilità ed avevano sottoposto a sequestro i prodotti alimentari, affidandoli in custodia al responsabile dell'esercizio, in attesa delle decisioni dell’assessorato Regionale delle Attività Produttive.

Nei giorni scorsi, i militari dell'Arma sono tornati nel caseificio per eseguire l'ordinanza di distruzione dei formaggi, che nel frattempo erano spariti.

Il responsabile dell’attività ha dichiarato di averli già smaltiti “autonomamente”. Da qui la denunciaper violazione di sigilli, non avendo assicurato la custodia dei prodotti a lui affidati.