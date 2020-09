Referendum, in provincia di Siracusa chiamati al voto 316.912 cittadini

Sono in totale 316.912 i residenti della provincia di Siracusa chiamati al voto per decidere sul referendum costituzionale che deciderà la composiizione del Parlamento. Di questi 153.453 sono uomini e 163.459 sono donne dei 21 Comuni della provincia aretusea.

Urne aperte dalle di questa mattina e fino alle 23; domani, lunedì 21 dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi partirà l'operazione di scrutinio.

La modifica proposta dal referendum prevede la riduzione dell'attuale numero dei parlamentari da 945 a 600: 400 deputati dai 630 attuali e 200 senatori (adesso sono 315). Restano i senatori a vita di nomina del presidente della Repubblica nel numero massimo di 5, più gli ex capi dello Stato. Prevista anche una diminuzione dei parlamentari all'estero: i deputati da 12 a 8, i senatori da 6 a 4.

Perché l'esito del referendum sia valido, non sarà necessario il quorum, vincerà pertanto la proposta che raccoglierà più voti.

E visto che si vota al tempo dell'emergenza covid, sono state stabilite rigide e precise procedure per evitare code e assembramenti. E' previsto l'uso di mascherine, l'igienizzazione delle mani all'entrata e all'uscita del seggio elettorale, la pulizia della matita, la deposizione diretta della scheda nell'urna da parte degli elettori, il distanziamento.