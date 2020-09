Siracusa, costituite le sezioni elettorali: si vota domani e lunedì

Concluse positivamente le procedure di costituzione delle 123 sezioni elettorali in cui, domani e lunedì, si svolgeranno le operazioni di voto per il referendum costituzionale.

Alle 8 l’affidamento dei plichi con il materiale elettorale ai “consegnatari di seggio”, personale comunale delegato dal sindaco, Francesco Italia, entro le 16, si sono recati nelle sezioni e hanno consegnato i plichi nelle mani dei presidenti. Questi hanno verificato che i plichi fossero sigillati e che le sezioni rispondessero ai requisiti previsti per il corretto svolgimento delle operazioni di voto. La verifica si è conclusa con la stesura di un verbale, poi portato all’Ufficio elettorale del Comune per le successive comunicazioni alla Prefettura.

Alle 16 è avvenuta la costituzione dei seggi, composti da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Dopo la costituzione del seggio si è passati alla firma e alla timbratura delle schede elettorali.

L’Ufficio elettorale ha predisposto i turni per assicurare ininterrottamente l’assistenza ai seggi elettorali da oggi e fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Contestualmente, va avanti il servizio di consegna dei duplicati dei certificati elettorali. domani domenica 20, dalle 7 alle 23 e lunedì 21, dalle 7 alle 15 presso l’Ufficio Elettorale in via San Sebastiano 71 ed in via San Metodio 32.