Coronavirus, 2 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 98

Sono 2 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. Sono 98 in tutta la Sicilia e questi 1 è un migrante.

Questo quanto si evince dal bollettino del Ministero della Salute, che riporta anche 191 pazienti ricoverati con sintomi, altri 13 in terapia intensiva, 2.28 in isolamento domiciliare. In tutto i positivi attuali nell'Isola sono 2.232.

I nuovi casi sono così distribuiti: oltre ai 2 della provincia aretusea, 9 sono a Trapani, 48 a Palermo, 4 ad Agrigento, 3 a Ragusa, 2 a Enna, 21 a Catania e 9 a Messina