Siracusa, oggi la tappa di "Sic2Sic": passeggiata in bici da Fontane Bianche a Piazza Duomo

Una lunga pedalata per conoscere la ricchezza di biodiversità dell' ambiente costiero siracusano: questa è stata “Sic2Sic”, una passeggiata in bicicletta che, si è tenuta questa mattina: partenza da Fontane Bianche e dopo aver toccato i principali siti lungo la costa, la carovana di ciclisti è arrivata in piazza Duomo.

Da qui ha proseguito lungo le corsie ciclabili in corso di realizzazione per un tragitto complessivo di 32 chilometri.

Sic2Sic” è finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Life per la difesa dalla biodiversità e per la sostenibilità, e si conclude proprio in Sicilia dopo 3 anni e 100 tappe in 7 regioni italiane.