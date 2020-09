Canicattini Bagni, XIII Giornata Nazionale sulla Sla: la Chiesa madre illuminata di verde

Il Comune di Canicattini Bagni aderisce alla XIII Giornata Nazionale sulla Sla, promossa da Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofia, che si occupa delle persone affette da questa malattia rara per la quale non c’è ancora una cura.

Questa sera e domani sera la Chiesa Madre “S. Maria degli Angeli” in via XX Settembre, sarà illuminata di verde, il colore della speranza, simbolo dell’associazione.

Si tratta di un’adesione simbolica finalizzata a sensibilizzare e rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, sui bisogni di cura e di assistenza dei malati Sla.