Via libera al Caravaggio per il Mart di Rovereto: il 4 ottobre l'arrivo, il 9 l'apertura della mostra

"Il seppellimento di Santa Lucia sarà a Rovereto già il 4 ottobre. Lo annuncia lo stesso Vittorio Sgarbi, presidente del Mart di Rovereto, confermando un’indiscrezione che circolava da alcuni giorni, come scrive in un articolo Ildolomiti.it

L’opera sarà esposta per due mesi esatti perché dovrà rientrare in tempo per la festa di Santa Lucia a Siracusa.

Il 9 ottobre la mostra intitolata “Caravaggio il contemporaneo – in dialogo con Burri e Pasolini” aprirà i battenti. A Rovereto, infatti, non arriverà soltanto l’opera di Michelangelo Merisi ma anche quelle di Alberto Burri.